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    На 6 трлн тенге пополнилась казна Казахстана с начала года

    16 Мая 2023, 10:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За четыре месяца текущего года в государственный бюджет доходов поступило 6,1 трлн. тенге или план исполнен на 104,6%. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В республиканский бюджет доходов поступило 4 трлн. тенге. План исполнен на 92,3% или неисполнение составило 336 млрд. тенге.

    Неисполнение плана по налогам на 369 млрд. тенге сложилось в основном за счет КПН, ЭТП на сырую нефть и НДС», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Министр пояснил, что неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей за 4 месяца 2023 года по 258 крупным налогоплательщикам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33% или на 86 млрд. тенге.

    «На неисполнение плана по КПН также повлияло снижение цен на основные экспортные товары в среднем на 12%. Основное неисполнение плана по ЭТП на сырую нефть связано со снижением на 14,7% фактически сложившейся ставки ЭТП от прогнозного показателя», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Финансы
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