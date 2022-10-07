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    На 6 млн тенге обманул знакомых житель Шымкента

    7 Октября 2022, 12:51

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области на 6 млн тенге обманул знакомых житель Шымкента. Ведется досудебное расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Келесский районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее знакомый собирался помочь в создании бизнес-плана и получить безвозмездные субсидии. Также он пообещал потерпевшей содействие в приобретении земельного участка в Шымкенте. Доверившись словам знакомого, сельчанка отдала 2 млн тенге. Однако, спустя год мужчина не выполнил обещанного и не вернул деньги. Полицейские опросили потерпевшую и других очевидцев.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого - жителя Шымкента.

    Выяснилось, что аферист обманул еще нескольких местных жителей. Войдя в доверие, подозреваемый обещал помочь знакомым в получении безвозмездных субсидий. Полученные деньги он тратил на собственные нужды. Так безработный мужчина обманул 5 местных жителей, причинив ущерб на сумму более 6 млн тенге.

    Подозреваемый арестован. Стражи порядка выясняют его причастность к другим аналогичным преступлениям. Ведется досудебное расследование по ст. 190 ч.1 УК РК «Мошенничество».


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Борьба с преступностью Шымкент
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