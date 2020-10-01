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    На 6 лет осужден обвиняемый в пропаганде терроризма в Атырау

    1 Октября 2020, 22:16

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау обвиняемый в пропаганде терроризма осужден на 6 лет колонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В мае этого года сотрудники управления по борьбе с экстремизмом департамента полиции Атырауской области задержали 32-летнего приверженца одного из деструктивных религиозных течений. Взяли его при продаже синтетического наркотика, но это оказалось не единственным инкриминируемым ему преступлением. В ходе следствия выяснилось, что мужчина планировал присоединиться к боевикам из группировки ДАИШ и неоднократно занимался пропагандой терроризма среди своих знакомых. Согласно заключению судебной психолого-филологической экспертизы, в его высказываниях имелись признаки, направленные на пропаганду и идеализацию терроризма в форме вооруженного джихада. Еще в ходе досудебного расследования мужчина признал вину и изъявил желание заключить процессуальное соглашение», - рассказал заместитель начальника ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев.

    Сообщив, что суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса – за хранение и продажу наркотиков, а также пропаганду терроризма с использованием телекоммуникационных сетей. Учитывая признание вины и заключенное процессуальное соглашение, обвиняемого приговорили к 6 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности (колония общего режима).

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью Судебный процесс
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