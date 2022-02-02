На 6,5% снизилась смертность от онкологических заболеваний в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На динамическом наблюдении в Алматинской области находятся 15 672 онкологических пациентов. Об этом стало известно в ходе брифинга на информационной площадке «Jetisy Media», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В 2021 году на диспансерный учет взято 2867 больных: 1146 мужчин и 1721 женщин. В сравнении с 2020 годом показатель заболеваемости вырос на 22,7%.

По структуре заболеваемости: на первом месте рак молочной железы, что составляет 12,7%, затем рак желудка - 8,6% и рак легкого - 7,8%.

«К сожалению, за 2021 год умерло 1206 пациентов: 643 мужчины и 563 женщины. Однако это показатель на 6,5% меньше чем в 2020 году», - отметила заместитель директора по контролю качества медицинских услуг областной многопрофильной клиники города Талдыкорган Гулайым Оразбекова.

Напоминаем, в Алматинской области проходит декадник по диагностике рака с 1 по 10 февраля. Предусмотрены бесплатные консультации и скрининг.