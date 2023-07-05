Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    На 6,5 лет осудили директора TOO «Almaty Kuat»

    5 Июля 2023, 12:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование в отношении директора TOO «Almaty Kuat» по фактам мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере завершено департаментом АФМ по городу Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Следствием установлено, что директор ТОО, заключив договор электроснабжения с участниками индустриальной зоны Алматы, более 10-ти субъектами предпринимательства, обманным путем, введя в заблуждение потребителей электроэнергии, а также электро-производящие и электропередающие организации, незаконно выставляя счета на оплату за потребление электроэнергии, на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за электроэнергию.

    Тем самым, причинил ущерб на общую сумму более 620 млн тенге.

    В ходе дальнейших следственных мероприятий установлено, что директор вышеуказанного ТОО вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем, посредством совершения сделок, представляющих доход.

    Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудования на общую сумма более 134 млн тенге.

    Приговором суда директор ТОО признан виновным с назначением наказания в виде 6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Суды
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дело Имантаева: о мошеннической схеме вывода денег рассказал свидетель
    Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    Апелляция оставила без изменения приговор в отношении экс-гендиректора АНПЗ
    На 15 лет осудили убийцу сотрудницы акимата Актюбинской области
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице