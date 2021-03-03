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    На 58,9 млн тенге за последние 2 года поощрили сообщивших о фактах коррупции казахстанцев

    3 Марта 2021, 16:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 2 года (с 2019 по 2020 годы) территориальными органами Антикоррупционной службы поощрено 396 граждан на общую сумму 58,9 млн тенге, передает МИА «Казинформ».

    Как отметил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, ведомством на постоянной основе проводится анализ работы территориальных органов по поощрению лиц, сообщивших о коррупционном правонарушении или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции.

    Поощрение регламентировано Правилами и является действенным стимулирующим механизмом по формированию нулевой терпимости к коррупции и вовлечения гражданского общества в борьбу с этим опасным социальным явлением.

    «В прошлом году в Правила поощрения были внесены изменения.

    По опыту стран ОЭСР (Германия, Великобритания, США) сумма вознаграждения стала дифференцированной.

    Теперь за сообщение о коррупционном правонарушении, по которому сумма взятки или причиненного ущерба не превышает 1 тысячи МРП (2 млн 778 тысяч тенге), вознаграждение (в зависимости от тяжести преступления) составляет от 30 до100 МРП.

    Свыше указанной суммы – вознаграждение составляет 10%, но не более 4 тысяч МРП (11 млн 112 тысяч тенге.).

    Ранее максимальный размер поощрения не превышал 100 расчетных показателей (277 тысяч 800 тенге)», - рассказал он.

    За последние 2 года (с 2019 по 2020 годы) территориальными органами Антикоррупционной службы поощрено 396 граждан на общую сумму 58,9 млн тенге. В 2019 году – 214 лиц на сумму 31,8 млн тенге. В 2020 году – 182 лица на сумму 27,1 млн тенге.

    Из поощренных в 2020 году 122 лица сообщили о совершении тяжких преступлений; по делам средней тяжести поощрено 55 лиц; небольшой тяжести - 2 лица; и 3 лица поощрены за сообщения об административных правонарушениях, сообщил Данияр Бигайдаров.

    Автор:

    Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Общество
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