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    На 55% обновился высший представительный орган партии «Nur Otan»

    28 Января 2022, 16:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В партии «Nur Otan» рассказали о внесении изменений в состав Политического совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из 389 делегатов за изменения в состав Политического совета проголосовали 389 человек. В него пропорционально количеству членов партии вошли представители всех регионов», - говорится в сообщении партии.

    По информации, высший представительный орган партии обновился на 55%.

    «Представленность женщин выросла до 33,7%. Доля молодежи до 35 лет увеличилась в 6 раз, до 13%. Средний возраст снизился на 4 года, составив 47 лет. Количество госслужащих сократилось на треть», - сообщили в партии.

    Отмечается, что в составе Политического совета значительно увеличилась представленность гражданского сектора.

    «Представителей сферы образования стало в 2 раза больше (10%). Доля НПО и СМИ увеличилась более чем в 2 раза, до 15,2%», - отметили в сообщении.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Нур Отан Общество Политика Съезд партии Аманат
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