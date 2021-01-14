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    На 537 млн тенге нанесла ущерб государству ОПГ в Караганде

    14 Января 2021, 09:55

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На 537 млн тенге нанесла ущерб государству ОПГ в Караганде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

    Сотрудниками департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся в период 2017-2020 гг. незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Караганды.

    В ходе проведенных следственных действий преступной группой из 7 человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, осуществляли поиск и аренду помещений для мест регистрации, осуществляли поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств в банках второго уровня и др.

    Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 млн тенге. В целях обеспечения конфискации в ходе следствия наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 млн. тенге .

    27.12.2020 г. уголовное дело окончено производством, после чего направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Суды Минфин РК
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