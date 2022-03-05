На 50% увеличился валовой приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 9 месяцев прошлого года объем валового притока прямых иностранных инвестиций в Казахстан увеличился на 50%. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан успешно преодолел экономические трудности, связанные с пандемией COVID-19. По итогам прошлого года экономический рост составил 4% и превысил допандемийный период по показателям промышленности. Реальный сектор стал драйвером промышленности. Рост промышленности составил 3,8 процента. В том числе рост обрабатывающей промышленности составил 5,5%», - рассказал Алихан Смаилов во время казахстанско-турецкого бизнес-форума, проходящей в Нур-Султане.

По словам Премьер-Министра, ключевым фактором роста стала высокая инвестиционная активность в несырьевом секторе. Так, по данным главы Правительства, инвестиции в данном секторе выросли на 9,5%.

«По итогам 9 месяцев 2021 года объем валового притока прямых иностранных инвестиций в Казахстан увеличился на 50%, составив 18,8 млрд долларов. Увеличение внешнего спроса также повлияло на рост. Экспорт товаров увеличился на 27%, экспорт обработанных товаров вырос на 32% и составил 19,8 млрд долларов. Положительный торговый баланс превысил уровень прошлого года, увеличившись в 2,2 раза», - проинформировал Премьер-Министр.

Ранее во время казахстанско-турецкого бизнес-форума Алихан Смаилов сообщил, что по итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Турцией вырос на 33%, составив более 4 млрд долларов.