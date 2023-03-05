Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    На 5 млн тенге похитили ферросплавную продукцию из вагонов четверо жителей Аксу

    5 Марта 2023, 01:23

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За хищение ферросплавной продукции из грузовых вагонов задержали четырех жителей Аксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на станции Павлодар сотрудники линейного отдела полиции установили четверых жителей Аксу. Задержанные в группе лиц по предварительному сговору неоднократно совершали хищение ферросплавной продукции с грузовых вагонов на станции Аксу-1.

    На момент совершения преступления двое подозреваемых являлись работниками железнодорожной организации. В результате умышленных преступных деяний Аксускому заводу ферросплавов филиала АО «ТНК «КАЗХРОМ» причинен материальный ущерб на сумму более 5 млн тенге.

    По факту транспортными полицейскими проведено досудебное расследование по п. 3 ч. 3 ст. 188 УК РК «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство».

    Аксуским городским судом Павлодарской области указанные лица признаны виновными и приговорены к ограничению свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с конфискацией имущества.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Борьба с преступностью Суды МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
    Более 3 млн тенге сняла женщина с банковской карты своего знакомого в Темиртау
    Имущество на 13 млн тенге похитили у жителя Темиртау
    2 млн тенге украл у пациента сотрудник медцентра в Алматы
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане