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      Туркестанская область

    На 5 млн тенге обманула мошенница жителей Туркестанской области

    5 Июня 2023, 19:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 млн тенге обманула безработная 8 жителей Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Сарыагашский районный отдел полиции поступили заявления от двух женщин. По словам заявительниц, некая знакомая заверила, что поможет получить бесплатное жилье от государства, и выманила у них 400 000 тенге. Однако спустя некоторое время она не выполнила обещанного.

    Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    Получив сообщение, стражи порядка приняли необходимые меры, направленные на установление подозреваемой. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали местную жительницу, причастную к мошенничеству. Ею оказалась безработная женщина, ранее судимая за мошенничество.

    Как выяснилось, подозреваемая выманила деньги под предлогом помощи в получении жилья и потратила их на собственные нужды. Сарыагашские полицейские установили, что женщина обманула 8 жителей района. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 5 млн тенге. В настоящее время проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Борьба с преступностью Мошенничество
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