На 5 млн тенге обманула девушка знакомую в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемая в мошенничестве обещала на эти деньги доставить товары по оптовой цене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

«В управление полиции Каратауского района обратилась местная жительница. Со слов потерпевшей, ее знакомая, работавшая в одном из крупных торговых центров города, пообещала доставить товары по оптовой цене и взяла у нее 5 млн тенге. Сотрудники полиции задержали 24-летнюю подозреваемую на территории города», - сообщили в ведомстве.

Данный факт полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по статье 190 УК (Мошенничество). По делу проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области жертвой аферистов стала сельчанка, у которой с депозита сняли 10 миллионов тенге.



