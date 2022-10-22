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    На 5 млн тенге обманула девушка знакомую в Шымкенте

    22 Октября 2022, 21:24

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемая в мошенничестве обещала на эти деньги доставить товары по оптовой цене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

    «В управление полиции Каратауского района обратилась местная жительница. Со слов потерпевшей, ее знакомая, работавшая в одном из крупных торговых центров города, пообещала доставить товары по оптовой цене и взяла у нее 5 млн тенге. Сотрудники полиции задержали 24-летнюю подозреваемую на территории города», - сообщили в ведомстве.

    Данный факт полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по статье 190 УК (Мошенничество). По делу проводятся следственные действия.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области жертвой аферистов стала сельчанка, у которой с депозита сняли 10 миллионов тенге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью МВД РК Шымкент Мошенничество
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