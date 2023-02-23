На 5 млн тенге обманул жителей Карагандинской области мошенник, «покупавший» лошадей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аферист занимался закупом лошадей, за которые не собирался расплачиваться в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Шетского района поступило заявление 40-летнего жителя одного из сел. Выяснилось, что сельчанин стал жертвой аферы. В населенном пункте неизвестный объявил, что занимается закупом лошадей. Сославшись на отсутствие наличности, расплатиться закупщик пообещал в самое ближайшее время. Заявитель, поверив, передал ему трех жеребят-однолеток. Но он, уехав из села, вскоре перестал выходить на связь. Сумму ущерба потерпевший оценил в 630 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 32-летнего жителя Астаны. Он дал признательные показания.

В ходе досудебного расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество» полицейские установили причастность подозреваемого к трем аналогичным преступлениям, совершенным им на территории района. Всего путем обмана злоумышленник прибрал к рукам десять лошадей. Сумма общего ущерба составила более 5 млн тенге.

Фото: polisia.kz



