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    На 5 млн тенге обманул алматинцев обещавший помочь поступить в вузы мошенник

    24 Мая 2023, 11:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 21-летний алматинец обещал помочь поступить в вузы и на военную кафедру. Подозреваемый в мошенничестве задержан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Доверчивые алматинцы столкнулись с мошенничеством, желая поступить в вузы и на военную кафедру.

    «На этот раз сотрудники криминальной полиции нашего подразделения задержали гражданина К., 2002 года рождения. Молодой и коммуникабельный «специалист», путем обмана и доверия завладел денежными средствами горожан, придумав довольно несложную схему обогащения. Злоумышленник заранее брал с родителей и с самих абитуриентов деньги, заверяя, что он может оказать им помощь любого характера при поступлении в вузы. Но, имея исключительно корыстный умысел, получая аванс, он скрывался. По предварительной версии, подозреваемый обогатился на сумму более 5 млн тенге», – сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев.

    Фото: polisia.kz


    В производстве управления полиции расследуется девять аналогичных эпизодов по ч. 3 ст. 190 УК Р. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде помещения в изолятор временного содержания.

    В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Борьба с преступностью МВД РК Мошенничество
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