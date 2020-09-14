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    На 5 лет осудили предпринимателя за неуплату налогов в Алматинской области

    14 Сентября 2020, 10:39

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследовано уголовное дело в отношении руководителя ряда фиктивных фирм по факту уклонения от уплаты налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

    В ходе следствия установлено, что данное лицо оказывало услуги строительно–монтажных работ путем внесения в налоговую отчетность фиктивных сведений о приобретении товаров и услуг.

    Таким образом, своими действиями он совершил уклонение от уплаты налогов в бюджет с ряда организаций, так как вносил в декларацию заведомо искаженные данные о доходах и расходах, скрывая объекты налогообложения и другие платежи.

    В результате преступных деяний государству причинен материальный ущерб на сумму 1 млрд. 635 млн. тенге в виде неуплаты налогов и обязательных платежей в бюджет.

    По приговору суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 245 ч.3 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с лишением права занимать должности в государственных и коммерческих, а также иных организациях сроком на 3 года.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Минфин РК Налоги
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