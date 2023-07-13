Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырау

    На 5 дней жители Атырау останутся без горячей воды

    13 Июля 2023, 21:50

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из-за ремонта тепловых пунктов часть микрорайонов на 5 дней отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, акционерное общество «Атырауские тепловые сети» уведомило о том, что в связи с ремонтными работами по ревизии оборудования тепловых пунктов с 17 по 21 июля будет временно прекращена подача горячей воды в части микрорайонов. Делается это согласно план-графика капитального ремонта.

    Горячей воды не будет от центрального теплопункта «ЖД-1» по улицы Датова 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 21. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35а, 35б, 35в, 35г, Достык 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Махамбета 134.

    От центрального теплопункта «Алмагул-1» в домах микрорайона Алмагул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. От центрального теплопункта «Абай» по проспекту Сәтпаев 8, 10, 12, 14, 15а, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, улица Крупской 71.

    «Приносим свои извинения за временные неудобства», - говорится в уведомлении тепловиков.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Вода Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанай останется без горячей воды на 10 дней
    Трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Атырау
    О состоянии сбитого на самокате ребенка рассказали медики в Атырау
    Девять незаконно строящихся ЖК выявили в Атырау
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    3 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    4 Мелеющий Каспий: что станет с морем через 10 лет
    5 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте