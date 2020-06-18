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    На $5,6 млрд наторговал Казахстан со странами ЕАЭС в январе-апреле

    18 Июня 2020, 10:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе-апреле 2020 года взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС составила 5685,9 млн. долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистке РК.

    «Это на 9,3% меньше, чем в январе-апреле 2019г., в том числе экспорт – 1606,6 млн. долларов США (уменьшился на 16,5%), импорт – 4079,3 млн. долларов США (уменьшился на 6,1%)», - сообщили в комитете.

    По информации ведомства, в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию – 92,6%, Кыргызскую Республику – 3,9%, Республику Беларусь – 3,4%, Республику Армения – 0,1%.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика ЕАЭС
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