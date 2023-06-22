На 5,2 млн человек может возрасти население южных регионов к 2050 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблемы переселенцев из южных регионов в северные, поднял депутат Сената Серик Утешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внутренняя миграция и демографический дисбаланс - актуальная проблема, требующая внимания. При сохранении текущих тенденций, к 2050 году население южных областей страны может увеличиться на 5,2 миллиона человек, в то время как население северных областей может сократиться на 1 миллион человек, что создаст значительный демографический дисбаланс», - сказал Серик Утешов в своем депзапросе на заседании Сената.

По его словам, улучшить ситуацию в сфере призвана программа переселения казахстанцев в трудодефицитные регионы. Однако граждане, переехавшие на новое место жительства, не удовлетворены условиями госпрограмм, уровнем и качеством предоставления обещанной государственной поддержки, которая к тому же осуществляется не в полном объеме и не вовремя. Это приводит к тому, что некоторые семьи даже возвращаются в регионы, откуда они ранее прибыли.

В связи с этим, депутат Утешов призывает рассмотреть данную проблему с точки зрения стратегической значимости и национальной безопасности для страны.

«Необходимо внедрить единую автоматизированную информационную систему данных о переселенцах по принципу «одного окна» на примере систем «Иностранная рабочая сила», «Миграционная полиция «Беркут» для проведения широкого мониторинга и учета. Создать привлекательные для них социально-экономические условия, реализацию программ осуществлять через комплексное развитие регионов, увеличить количество грантов по всем специальностям, предусмотреть возможность для молодежи из семей, переехавших в северные регионы, участвовать в образовательной программе «Серпін-2050», - предложил Серик Утешов.