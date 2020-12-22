Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    На 481,3 млрд тенге произведено продукции в Туркестанской области

    22 Декабря 2020, 14:21

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области за 11 месяцев текущего года произведено промышленной продукции на сумму 481,3 млрд. тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Объем продукции в горнодобывающей отрасли составил 41,6 %. В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании объем произведенной продукции и оказанных услуг составил 38,2 млрд тенге, а на водоснабжение, канализацию, контроль за сбором и распределением отходов пришлось 5.9 млрд тенге. Из важнейших продуктов произведено 270,4 тыс.ячи тонн нефтепродуктов, 64,1 тысячи тонн хлопка-волокна, рост составил 137%. Производство электроэнергии выросло на 43,8% (678,9 млн кВт / ч).

    Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 688 млрд тенге, по этому показателю область заняла лидирующие позиции в стране. Среди них доля растениеводства - 414,9 млрд тенге, животноводства - 269,8 млрд тенге.

    Во всех категориях хозяйств области произведено 207,9 тысячи тонн мяса, 701 тысяча тонн молока, 201 млн яиц. Поголовье крупного рогатого скота достигло 1 011,9 тысячи голов, или 105,4% к соответствующему периоду прошлого года, овец и коз – 4 447,6 тысячи голов, или 104,0%, лошадей – 340,4 тысячи голов, или 107,1%, верблюдов – 33,1 тысячи голов, или 115,1%.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Промышленность Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане