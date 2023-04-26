На 470,1 млн тенге приобрели технику для уборки и благоустройства Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Товарищество «Жасыл Ел – Тараз», занимающееся уборкой территорий областного центра, озеленением и благоустройством, получило новую современную технику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города Тараза, торжественная церемония передачи коммунальному предприятию новой техники состоялась с участием акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова.

«Работа по закупу спецтехники будет продолжена», - заверил глава региона и поставил перед товариществом задачу в полном объеме выполнять работу по благоустройству и озеленению областного центра.

Товарищество со 100-процентной государственной долей «Жасыл Ел – Тараз» занимается благоустройством, озеленением и санитарной очисткой территории города Тараза.

Помимо благоустройства и озеленения, работники предприятия выполняют и иные задачи - постоянный уход за цветниками, парками и скверами, содержание в чистоте тротуаров и других мест общего пользования, вывоз твердых бытовых отходов. В зимнее время работники компании занимаются очисткой дорог и тротуаров от снега, предупреждают гололедицу и подтопление жилого сектора талыми водами.

«Для качественного и своевременно проведения всего комплекса работ акимат города Тараза в рамках бюджетной программы 065 «Формирование и расширение уставного капитала юридических лиц» приобрел для предприятия семь единиц специальной техники на сумму 470,1 млн тенге. В том числе пять специальных комбинированных дорожных машин круглогодичного использования для обслуживания дорог и грузоперевозок, мусоровоз с механизированным погрузчиком твердых бытовых отходов, кран-манипулятор на шасси КамАЗ-65115», - отметили в пресс-службе ведомства.

В компании «Жасыл Ел – Тараз» работает 791 человек, включая штатных и общественных работников. Товарищество обслуживает 268 площадок для сбора твердых бытовых отходов. На вывозке мусора в данное время задействовано 77 единиц техники.