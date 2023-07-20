Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    На 47 железнодорожных станциях 9 областей страны побывал медпоезд «Саламатты Қазақстан»

    20 Июля 2023, 18:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Альфия Адиева рассказала о промежуточных результатах запуска медицинского поезда «Саламатты Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» запускается не первый год при финансировании фонда «Samruk-Kazyna Trust», в этом году он объедет 121 станцию. Планируется охватить свыше 80 тысяч человек. В этом году у нас подключились новые специалисты, это юристы, медиаторы. На прошлой неделе поезд был в Костанайской области, сейчас находится в Акмолинской области», - сказала Альфия Адиева на брифинге в столице.

    По ее словам, медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» с 26 апреля по 17 июля текущего года посетил 47 отдаленных станций Алматинской, Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областей, а также области Ұлытау, Жетісу и Абай.

    Около 27 тысяч человек уже получили профессиональную медицинскую помощь. Также оказана бесплатная юридическая и медиативная помощь 1854 жителям и подписано 318 медиативных соглашений.

    Социальный проект - медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Samruk-Kazyna», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК и Министерства здравоохранения, в сотрудничестве с корпоративным фондом «Фондом социальных проектов».

    В этом году при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК впервые осуществляются бесплатные консультации по вопросам обеспечения

    государственной социальной поддержки. Кроме того, жители отдаленных регионов получают бесплатную медиативную и юридическую помощь. Главным информационным партнером социального проекта «Саламатты Қазақстан» является Телерадиокомплекс Президента РК.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Здравоохранение Саламатты Қазақстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    Новые молекулы смогут произвести революцию в лечении рака
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Коктинколи Карагандинской области
    О росте заболеваемости COVID-19 в мире сообщил ВОЗ
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау