На 47 железнодорожных станциях 9 областей страны побывал медпоезд «Саламатты Қазақстан»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Альфия Адиева рассказала о промежуточных результатах запуска медицинского поезда «Саламатты Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» запускается не первый год при финансировании фонда «Samruk-Kazyna Trust», в этом году он объедет 121 станцию. Планируется охватить свыше 80 тысяч человек. В этом году у нас подключились новые специалисты, это юристы, медиаторы. На прошлой неделе поезд был в Костанайской области, сейчас находится в Акмолинской области», - сказала Альфия Адиева на брифинге в столице.

По ее словам, медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» с 26 апреля по 17 июля текущего года посетил 47 отдаленных станций Алматинской, Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областей, а также области Ұлытау, Жетісу и Абай.

Около 27 тысяч человек уже получили профессиональную медицинскую помощь. Также оказана бесплатная юридическая и медиативная помощь 1854 жителям и подписано 318 медиативных соглашений.

Социальный проект - медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Samruk-Kazyna», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК и Министерства здравоохранения, в сотрудничестве с корпоративным фондом «Фондом социальных проектов».

В этом году при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК впервые осуществляются бесплатные консультации по вопросам обеспечения

государственной социальной поддержки. Кроме того, жители отдаленных регионов получают бесплатную медиативную и юридическую помощь. Главным информационным партнером социального проекта «Саламатты Қазақстан» является Телерадиокомплекс Президента РК.