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    15:54, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    На 46% снизилась за неделю заболеваемость COVID-19 в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 46%, с 258 до 139 случаев. Об этом заявил главный санитарный врач области Асет Жуматаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    А. Жуматаев считает, что стабилизировать ситуацию удалось благодаря принятым ограничительным мерам. Отметил он и положительный эффект вакцинации населения. На 8 июня, первый компонент вакцины получили 77 719 человек, полный курс вакцинации прошли 42 638 жителей региона.

    «Мы все наблюдаем что вакцинация уже оказывает положительный эффект на эпидемиологическую ситуацию. Если зимой мы в сутки регистрировали до 100 случаев коронавируса, то сейчас показатель не превышает 30 случаев. В области имеется достаточное количество вакцин трех производителей на выбор, тяжелых реакций не наблюдается. Призываю всех пройти вакцинацию, защитить свое здоровье. Только при достижении коллективного иммунитета мы сможем забыть о карантинных мерах и вернуться к прежней жизни», - сказал А. Жуматаев.

    За последние сутки в регионе выявили 13 новых случаев инфицирования. Из них 10 – в Петропавловске, по одному в Айыртауском, им. Г. Мусрепова и М. Жумабаева районах. У 11 человек были какие-либо симптомы заболевания.

    Всего по области зарегистрировали 14 918 случаев коронавируса. В том числе 443, или 2,9%, завозные. Показатель на 100 тысяч населения составляет 2 718. Из 14 918 случаев 5 455 относятся к бессимптомному носительству. В 60% случаев коронавирус выявили среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, в 25% - среди контактных и 16% - при профилактическом обследовании.

    Напомним, буквально вчера, 7 июня, заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов назвал темпы вакцинации в регионе крайне низкими. Если активность населения не увеличится, то к сентябрю, как планировали местные власти, достичь показателя в 60-70% вакцинированных не удастся.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация Главная
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