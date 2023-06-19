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    На 41% снизит импорт белого сахара Казахстан к 2026 году

    19 Июня 2023, 12:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о запланированных мерах по увеличению производства сахара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В среднесрочной перспективе для обеспечения 43% внутренней потребности сахара из местной сахарной свеклы, площади посева будут увеличены до 38 тысяч га к 2026 году в южных регионах, планируется увеличение валового сбора сахарной свеклы, увеличение производства сахара из отечественного сырья до 250 тыс. тонн, также снижение доли импорта сахара белого с 58% до 17%», - сказал Ербол Карашукеев на правчасе в Мажилисе.

    Он напомнил, что в целях поддержки аграриев и увеличения рентабельности ее производства для фермеров, в текущем году увеличены закупочные цены сахарной свеклы, а также размер субсидии. Так сахарные заводы будет платить 15 тысяч тенге за тонну, а государство выплачивать 25 тысяч тенге субсидии за тонну.

    «Кроме того, в рамках работы по совершенствованию мер господдержки, прорабатывается вопрос увеличения норматива возмещения до 50% на приобретение свеклоуборочных комбайнов, сеялок и ботворезов. Вышеуказанные меры позволяют увеличить рентабельность выращивания сахарной свеклы, тем самым стимулируют сельхозтоваропроизводителей заниматься ее выращиванием.

    Как эффект, в текущем году посевные площади сахарной свеклы увеличены на 7,4 тысяч га и доведены до 19,0 тысяч га», - заключил Е. Карашукеев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сахар
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