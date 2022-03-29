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    На 41,2 млрд долларов США в прошлом году были завезены товары в РК из-за рубежа

    29 Марта 2022, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 41,2 млрд долларов США в прошлом году были завезены товары в РК из-за рубежа. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Куаныш Еликбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан имеет внешнеторговые связи со множеством стран. В прошлом году импорт составил 41,2 млрд долларов США. Но такие товары должны быть безопасными для наших граждан. В первую очередь, принимаются технические регламенты – документ, который устанавливает обязательные требования ко всей продукции, которая может быть опасна. Сегодня у нас около 60 таких документов действуют, благодаря чему устанавливаются требования к колесно-транспортным средствам в части экологического класса, выхлопов технической безопасности, к изделиям легкой, пищевой промышленности. Они покрывают почти все товары, которые могут быть опасны», - пояснил заместитель главы Комитета на брифинге в Эталонном центре.

    Чтобы соблюсти все эти требования, в технических регламентах прописываются процедуры: как получить сертификат, декларацию, провести испытания, чтобы товар считался безопасным. По информации ведомства, в Казахстане около 90 органов по сертификации осуществляют работу по выдаче сертификатов и около 400 испытательных лабораторий функционируют по различным товарам.

    «Помимо того, чтобы установить требования, прописать, как получать сертификаты и кого-то наделить правом их выдавать, очень важно, чтобы это все контролировалось. Иначе не будет в этом никакого смысла. Поэтому наша задача совместно с Комитетом государственных доходов и Министерством здравоохранения - чтобы все процедуры контролировались. В первую очередь, в отношении импортной продукции, потому что ее большинство», - добавил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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