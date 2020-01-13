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вчера 22:40
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вчера 15:12
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вчера 13:24
На 40% сокращена квота на привлечение иностранных рабочих в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предельно допустимое количество иностранной рабочей силы, разрешенное к привлечению работодателями для осуществления трудовой деятельности в Казахстане на 2020 год составило 29 292 единиц или 0,32% по отношению к численности рабочей силы в республике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства труда и социальной защиты Казахстана.
Квота была сокращена на 40% по сравнению с количеством, утвержденным 2019 году (48 700 единиц), в т.ч. по 3 категории (специалисты) – на 37% и 4 категории (квалифицированные рабочие) – на 23%.
Актюбинская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области полностью отказались от привлечения иностранных работников по 4 категории и планируют покрыть потребности работодателей за счет местных специалистов.
Принятие квоты позволит защитить внутренний рынок труда от неквалифицированной иностранной рабочей силы, трудоустроить больше казахстанских кадров, а также удовлетворит спрос работодателей на квалифицированную иностранную рабочую силу.
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