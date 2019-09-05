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      Северо-Казахстанская область

    На 40% снизилось число аварий на дорогах – полицейские СКО

    5 Сентября 2019, 20:20

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начальник департамента полиции Марат Тулебаев провёл рабочую встречу с сотрудниками областного батальона патрульной полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, обсуждали вопросы обеспечения правопорядка, служебной дисциплины.

    Командир подразделения подполковник полиции Ерлан Мадиев сообщил, что по итогам 8 месяцев наблюдается снижение числа дорожно-транспортных происшествий более чем на 40% - с 27 до 16. Количество погибших в них людей уменьшилось с 22 до 4, раненых – с 49 до 28.

    Областной батальон патрульной полиции обслуживает автодороги областного и республиканского значения, пост системы «Рубеж», «Южный». Общая протяжённость 15 маршрутов патрулирования – более 1,3 тысяч километров.

    «Сотрудники батальона не раз приходили на помощь водителям, оказавшимся в трудной ситуации на дорогах, и заслужили немало благодарностей от североказахстанцев и гостей области. Именно они, по словам Марата Тулебаева, являются лицом государства для всех, проезжающих по дорогам области», - добавили в пресс-службе.

    Главный полицейский области напомнил подчинённым, что на реформу МВД государство выделит в следующие три года 173 миллиарда тенге.

    «Значительная часть этой суммы будет направлена на повышение зарплат патрульных полицейских. Соответственно, усилятся и требования. Строжайшее соблюдение дисциплины и законности, постоянное саморазвитие, знание нормативно-правовых актов – необходимое условие совершенствования службы», - подчеркнул М.Тулебаев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Силовые структуры
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