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    На 40 млн тенге обманул столичных жителей «продавец» дешевых авто

    8 Июня 2020, 11:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими задержан житель города, подозреваемый в девяти фактах мошенничества на сумму более 40 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции г.Нур-Султан.

    Подозреваемый под предлогом предоставления автомашин по заниженной цене через аукцион, завладел денежными средствами девяти граждан на сумму более 40 млн. тенге. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления полиции района «Есиль» Департамента полиции г. Нур-Султана задержан 26-летний житель города за совершение ряда мошенничеств. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 4 УК РК.

    Задержанный водворен в следственный изолятор, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

    Департамент полиции г. Нур-Султана просит граждан, пострадавших от противоправных действий этого лица, обратиться в Управление полиции района «Есиль» г.Нур-Султана по адресу: Орынбор, 9 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-65-57; 71-65-51 либо по номеру «102».


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нур Отан МВД РК
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