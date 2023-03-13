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    На 4 млн тенге оштрафовали замакима района Караганды

    13 Марта 2023, 21:13

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде состоялось заседание по делу о мошенничестве заместителя акима района им. Алихана Бокейхана. Суд признал его виновным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Уголовное дело рассмотрено в Октябрьском районном суде Караганды. Как стало известно, подсудимый заключил процессуальное соглашение с прокурором о признании вины. Поэтому уголовное дело рассмотрели в сокращенном порядке в согласительном производстве.

    «Подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения по пункту 2 части 3 статьи 190 «Мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций» УК РК. Ему назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере четырех миллионов тенге», - сообщили в Октябрьском районном суде.

    Напомним, в Караганде по подозрению в получении взятки задержан заместитель акима района им. Алихана Бокейхана, курировавший вопросы ЖКХ.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Борьба с преступностью Мошенничество
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