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    На 4 млн тенге обманули владельца грузовых авто в Усть-Каменогорске

    23 Декабря 2022, 11:50

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На 4 млн тенге обманули владельца грузовых авто в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Левобережного отдела полиции Усть-Каменогорска поступило обращение от 43-летнего местного жителя, пострадавшего от действий мошенника. Мужчина рассказал, что знакомый во дворе дома предложил услуги ремонта грузовых авто, за работу потребовал 4 млн тенге, однако спустя время устьканогорец остался без денег и ремонта.

    Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний житель города, который в ходе допроса свою вину признал. Однако денежные средства изъять не удалось. В отношении задержанного была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По факту ведется досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК.


    Фото: polisia.kz
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
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