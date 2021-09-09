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    На 4,6 млн тенге оштрафовали АО «Таразэнергоцентр» за неисполнение смет

    9 Сентября 2021, 09:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Таразэнергоцентр» оштрафовано на сумму в более 4 млн тенге за неисполнение утвержденной тарифной сметы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

    АО «Таразэнергоцентр» включено в местный раздел государственного регистра субъектов естественных монополий по Жамбылской области по услугам производства и снабжения тепловой энергии.

    «По результатам анализа, проведенного Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области, установлено неисполнение утвержденной тарифной сметы АО «Таразэнергоцентр», - говорится в сообщении комитета.

    В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», субъект естественной монополии обязан исполнить утвержденную тарифную смету.

    «На основании изложенного, Департаментом возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» в отношении АО «Таразэнергоцентр» и наложен административный штраф в размере 1600 МРП, равных 4 667 200 тенге», - резюмировали в пресс-службе ведомства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Жамбылская область Другие государственные органы Цены и тарифы Регионы Казахстана Миннацэкономики
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