На 4,6 млн тенге оштрафовали АО «Таразэнергоцентр» за неисполнение смет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Таразэнергоцентр» оштрафовано на сумму в более 4 млн тенге за неисполнение утвержденной тарифной сметы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

АО «Таразэнергоцентр» включено в местный раздел государственного регистра субъектов естественных монополий по Жамбылской области по услугам производства и снабжения тепловой энергии.

«По результатам анализа, проведенного Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области, установлено неисполнение утвержденной тарифной сметы АО «Таразэнергоцентр», - говорится в сообщении комитета.

В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», субъект естественной монополии обязан исполнить утвержденную тарифную смету.

«На основании изложенного, Департаментом возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» в отношении АО «Таразэнергоцентр» и наложен административный штраф в размере 1600 МРП, равных 4 667 200 тенге», - резюмировали в пресс-службе ведомства.