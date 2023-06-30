На 4,5 млн тенге обманули двух пенсионерок в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Кокшетау в дежурные сутки задержали одного из участников мошеннической схемы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемый завладел денежными средствами обманутых пенсионерок в размере 4 510 000 тенге.

28 июня полицейскими зарегистрированы очередные факты телефонного мошенничества в отношении двух местных жительниц в возрасте 62 и 87 лет. Показания потерпевших оказались схожи: в этот день на телефон позвонили неизвестные, представившись сотрудниками полиции, сообщили, что дети попали в ДТП, а для оказания помощи потерпевшим требуются денежные средства.

Следуя инструкциям аферистов, 87-летняя пенсионерка передала курьеру 1 100 000 тенге, вторая пожилая женщина – 3 410 000 тенге.

Не подозревая об обмане, потерпевшие отдали требуемые суммы одному из участников преступной схемы, и лишь после позвонили своим детям, которые, к слову, ни в какое ДТП не попадали.

По обоим фактам полицейские начали досудебное расследование по статье 190 части 2 УК РК (Мошенничество).

В тот же день сотрудниками отдела криминальной полиции был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых удалось задержать одного из участников преступления, непосредственно забравшего денежные средства.

Как следует из показаний 32-летнего жителя Петропавловска, работу курьером он нашел в Telegram-канале, при этом о мошенничестве узнал сразу же, но от незаконного промысла не отказался. Работодатель пообещал ему 10% от выручки, остальную сумму он перевел по указанным счетам.

Кроме того, во время доставления задержанного в полицию при нем был изъят полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом, предположительно синтетический наркотик мефедрон. Данный факт будет проверен в рамках досудебного расследования по статье 296 части 2 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами).

Полицейские убедительно просят граждан ни в коем случае не передавать денежные средства в случае поступления аналогичных звонков. Если к вам поступил звонок или сообщение, что ваш родственник или знакомый задержан полицией и необходимо внести залог, штраф или взятку за освобождение его из-под стражи, немедленно свяжитесь с человеком, которому якобы нужна помощь, а также незамедлительно сообщите о звонке в полицию.