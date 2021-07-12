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    На 360 млн тенге обманул государство реабилитационный управляющий в Уральске

    12 Июля 2021, 13:35

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области выявил факт выписки фиктивных счетов-фактур жителем Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    «Злоумышленник, являясь реабилитационным управляющим предприятия, заключал от имени ТОО мнимые сделки с рядом компаний, отражая фиктивные сведения в выписанных счетах-фактурах о товарах, услугах и объемах»., - сообщает АФМ.

    Сумма причиненного государству ущерба составила свыше 360 млн. тенге.

    Суд признал жителя Уральска виновным по части 3 статьи 216 УК и назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.

    Автор:

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Криминал
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