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    На 36 млн тенге оштрафовали за взятки главу отдела медико-социальной экспертизы в Актобе

    7 Марта 2023, 15:51

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Руководитель отдела медико-социальной экспертизы департамента по контролю и социальной защите по Актюбинской области признана виновной в неоднократном получении взяток за присвоение инвалидности. Суд назначил наказание в виде 35-кратного размера взятки, или более 36 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

    Судом установлено, что подсудимая будучи руководителем отдела медико-социальной экспертизы с октября 2021 года по ноябрь 2022 года неоднократно получала взятки на общую сумму 800 000 тенге от 6 лиц с инвалидностью за беспрепятственное проведение медико-социальной экспертизы и установление данным лицам инвалидности разных групп.

    Кроме того, она получила взятку в сумме 250 000 тенге через посредника, врача-эксперта, за необоснованное установление лицу 3-й группы инвалидности и выдачу соответствующей справки.

    По фактам было возбуждено уголовное дело по статье 366 части 3 пункта 1 УК РК, в отношении врача-эксперта - по статье 368 части 1 УК РК.

    В судебном заседании подсудимые вину признали. Вина подсудимых нашла свое подтверждение в суде показаниями свидетелей, заключением специалистов, медицинскими документами лиц с инвалидностью.

    Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимых, судом установлено чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, положительная характеристика по месту жительства и по прежнему месту работы. А также учтено добровольное возмещение причиненного имущественного ущерба, морального и иного вреда. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность подсудимых, судом не установлено.

    Поскольку по настоящему уголовному делу проведено ускоренное досудебное расследование, с учетом требований, предусмотренных ст.55 ч.3 УК, назначено наказание, не превышающее 1/2 максимального размера, предусмотренного санкцией.

    Приговором суда указанные лица признаны виновными, за получение взятки руководитель отдела получила наказание в виде штрафа в размере 35-кратной суммы взятки, то есть 36 750 000 тенге, а за посредничество врачу был назначен штраф в размере 10-кратной суммы взятки, то есть в сумме 2 500 000 тенге.

    Обеим осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать определенные должности. В адрес руководителя департамента по контролю и социальной защите по Актюбинской области вынесено частное постановление. Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Борьба с преступностью Суды Судебный процесс
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