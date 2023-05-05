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    На 30% вырастет оклад за воинское звание – Президент РК

    5 Мая 2023, 16:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на Всеармейском совещании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%, как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Он также остановился на вопросе пенсионного обеспечения военнослужащих.

    «На рассмотрении находится вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих. Будет продолжена работа по социальной поддержке сержантов и офицеров. Их должны волновать не бытовые вопросы, а безопасность и спокойствие страны», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, в Астане проходит Всеармейское совещание под председательством Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи планируется рассмотреть вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Армия Вооруженные силы Токаев Касым-Жомарт
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