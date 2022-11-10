На 30% возрастут доходы регионов – Миннацэкономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Законопроект «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023–2025 годы» рассматривают в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Представленный на рассмотрение проект закона «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023–2025 годы» разработан в условиях преобразования административно-территориального устройства и создания трех новых областей. В среднесрочном периоде общенациональным приоритетом региональной политики выступает обеспечение «сбалансированного территориального развития» на уровне базовых услуг, законодательно гарантированных для каждого гражданина», - сказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на пленарном заседании Сената.

По его словам, новые трехлетние трансферты общего характера направлены на решение данной задачи, в том числе путем применения отдельных подходов по совершенствованию межбюджетных отношений.

«Первое направление подходов нацелено на дальнейшее повышение самостоятельности регионов. В прошлом году Правительством проведена работа по совершенствованию методологии прогнозирования доходов местных бюджетов. По рекомендациям депутатов Парламента и Счетного комитета выработаны подходы для учета налогового потенциала регионов. Вместе с тем, Правительством и в нынешнем трехлетнем периоде продолжена практика по укреплению доходной базы местных бюджетов, с учетом положительного опыта от передачи КПН от МСБ», - отметил министр.

Законопроектом учтены дополнительные поступления в связи с ростом заработной платы работникам бюджетной сферы в среднем на 25% и передачей отдельных видов поступлений на местный уровень в объеме 300 млрд тенге.

«По нашей оценке, дополнительный импульс также даст завершение в этом году налоговых каникул, установленных на 2020-2022 годы. По прогнозам доходы регионов возрастут с 4,7 трлн тенге в 2022 году до 6,1 трлн тенге в 2025 году, или на 30%, с обеспечением роста доли их собственных доходов до 47% в 2025 году», - добавил глава Миннацэкономики.