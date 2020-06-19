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    На 30% сокращена численность  работников органов юстиции

    19 Июня 2020, 12:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях реализации Послания Президента РК проведена работа по оптимизации штатной численности сотрудников органов юстиции на 30%. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оптимизированы 265 отделов территориальных органов юстиции, 217 управлений юстиции объединены в 59 межрайонных. Высвобождено более 30 000 м2 площадей и 109 единиц транспортных средств», - сказал Марат Бекетаев.

    В итоге, по словам министра, экономия бюджетных средств составила около 2 млрд. тенге.

    «В связи с чем, с 1 февраля текущего года во всех территориальных подразделениях министерства внедрен пилотный проект оплаты труда по факторно-балльной шкале. В результате заработная плата сотрудников среднего звена выросла на 63%», - добавил Марат Бекетаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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