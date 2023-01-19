На 30 млн тенге обманула казахстанцев мошенница

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские установили, что с мая 2022 года по январь 2023 года аферистка обманула 25 человек и присвоила 30 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.