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    На 30 млн тенге обманула казахстанцев мошенница

    19 Января 2023, 15:04

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские установили, что с мая 2022 года по январь 2023 года аферистка обманула 25 человек и присвоила 30 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Пострадавшим она обещала помощь в получении грантов для развития предпринимательства. Подозреваемая - 31-летняя уроженка Алматинской области. Ранее она уже была осуждена за аналогичное преступление. Подозреваемая находится под стражей. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Атырауская область Борьба с преступностью МВД РК
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