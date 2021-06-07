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    На 3% выросли объёмы обрабатывающей промышленности в Карагандинской области

    7 Июня 2021, 20:35

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области сохраняется положительная динамика социально-экономического развития по всем основным направлениям. Ожидаемые результаты за пять месяцев обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Производство промышленной продукции прогнозируется на общую сумму 1 трлн 671,5 млрд тенге. В обрабатывающей промышленности ожидается рост на 3%. В частности, на уровне от 20 до 28% составит увеличение производства чугуна, проката плоского, стали, на 1% – меди рафинированной», – доложил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

    По прогнозам, за пять месяцев в основной капитал области будет инвестировано 257,8 млрд тенге – с ростом на 13%.

    В строительстве ожидается увеличение объёмов на 3%. По предварительным данным, планируется ввод около 195 тыс. кв. м жилья – на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В сельском хозяйстве идёт стабильный рост в животноводстве, и в целом по отрасли отмечается положительная динамика.

    В регионе действует свыше 90 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с прошлым годом их стало больше на 2,6%.

    «В целом большинство индикаторов по сравнению с прошлым годом дают положительную динамику. Промышленность, особенно обрабатывающий сектор, строительство, торговля – по итогам пяти месяцев наблюдается рост. Навёрстываем показатели по общественному транспорту, где из-за пандемии произошло снижение. Необходимо активизировать работу по достижению запланированных индикаторов, принять все меры по темпам роста отраслей. Усилить работу по всем направлениям», – отметил аким области Женис Касымбек.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Промышленность Экономика
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