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    На 3 млн тенге обманули двух пенсионерок мошенники в Кокшетау

    20 Июля 2023, 20:09

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На 3 млн тенге обманули двух пенсионерок мошенники в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть отдела полиции города Кокшетау поступило заявление от 84-летней местной жительницы. По показаниям пенсионерки, 7 июля неизвестное лицо обманом завладело 1 млн тенге.

    В тот же день аналогичное сообщение поступило от 86-летней женщины, она рассказала о схожем факте, произошедшем 6 июля. У нее украли 2 млн тенге.

    Потерпевшие рассказали, что неизвестный человек позвонил им на телефон и сообщил о ДТП, в которых их внуки являются виновными лицами. Решить вопрос можно было деньгами. За обговоренной суммой приезжал человек, с которым запретили контактировать. Пенсионерки молча передали деньги. Однако после передачи пострадавшие поняли, что с внуками все в порядке и ни в какое дорожно-транспортное происшествие они не попадали. После чего сразу решили сообщить в полицию.

    По двум фактам полицейские начали досудебное производство по ч. 2, ст. 190 УК РК «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 17-летнего астанчанина, причастность которого проверяется. Следственные действия продолжаются.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Борьба с преступностью МВД РК Кокшетау
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