Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    На 3 млн тенге обманул туркестанец жительницу Жамбылской области

    26 Апреля 2023, 22:05

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На 3 млн тенге обманул туркестанец жительницу Жамбылской области. Подозреваемый задержан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Тулькубасский районный отдел полиции обратилась жительница Жамбылской области с заявлением о том, что стала жертвой мошенника. По словам потерпевшей, она поверила объявлению о помощи в получении безвозмездного кредита. Затем через WhatsApp связалась с неизвестным и попросила помочь оформить займ. Мошенник попросил прислать копии удостоверения личности для регистрации и оформил на имя потерпевшей кредиты в нескольких банках на 3 млн тенге. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию.

    Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Стражи порядка приняли все необходимые меры для раскрытия преступления и установили личность подозреваемого. Им оказался житель города Туркестана.

    В настоящее время в отношении мужчины проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 300 граффити с рекламой наркотиков ликвидировали в Актау
    Устроить на работу в нефтяную компанию обещала мошенница из Актюбинской области
    Главбуха одной из школ подозревают в хищении 67 млн тенге в Шымкенте
    За 700 тысяч тенге продали вакансию учителя в Таразе
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 «Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
    Новости партнеров