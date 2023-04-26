На 3 млн тенге обманул туркестанец жительницу Жамбылской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На 3 млн тенге обманул туркестанец жительницу Жамбылской области. Подозреваемый задержан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Тулькубасский районный отдел полиции обратилась жительница Жамбылской области с заявлением о том, что стала жертвой мошенника. По словам потерпевшей, она поверила объявлению о помощи в получении безвозмездного кредита. Затем через WhatsApp связалась с неизвестным и попросила помочь оформить займ. Мошенник попросил прислать копии удостоверения личности для регистрации и оформил на имя потерпевшей кредиты в нескольких банках на 3 млн тенге. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Стражи порядка приняли все необходимые меры для раскрытия преступления и установили личность подозреваемого. Им оказался житель города Туркестана.

В настоящее время в отношении мужчины проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства.



