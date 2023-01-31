На 3,8 млн тенге оштрафовали карагандинских производителей пищевых продуктов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Cотрудники Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области за 2022 год провели мониторинг по нескольким показателям, исследовали 3 537 проб пищевой продукции. В результате на карагандинских товаропроизводителей наложили штраф на 3 млн 800 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такой мониторинг охватывает продукцию, которая подлежит государственному санитарно-эпидемиологическому контролю. Специалисты проверяют, соответствуют ли товары требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, в том числе на бактериологические показатели. Идет оценка маркировки, определяются санитарно-химические показатели, содержание пестицидов и другие важные для экспертизы моменты.

«По итогам 2022 года на объектах торговли отобрано и исследовано 3 537 проб. Экспертиза показала, что несоответствующих требованиям технических регламентов – 207, это 5,8%. В прошлом году этот показатель достигал уровня 5,6%. Отбор и экспертиза велась как в отношении продукции, ввозимой на территорию РК, так и отечественного производства. Продукции отечественного производства было отобрано 695 проб (19,6%) из них не соответствует требованиям технических регламентов 33. Ввозимой продукции отобрано 2 842 пробы (80,4%), не соответствует требованиям технических регламентов 174. Из всей выявленной несоответствующей продукции на микробиологические показатели приходится 33 пробы – это 15,9%», - сообщил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Юрий Залыгин.

По словам главного санитарного врача области, если объекты торговли не соблюдают условия хранения и реализации продукции, если поставщики и производители не соблюдают требования при производстве, транспортировке и хранении, повышается вероятность снижения качества.

«К примеру, несоблюдение по показателям промышленной стерильности напрямую говорит о нарушении условий производства, превышение показателя общей микробной обсемененности, патогенной микрофлоры, дрожжей и плесени – о нарушении условий транспортировки, хранения и реализации», - пояснил Юрий Залыгин.

Как отметили специалисты, основная доля не соответствующих требованиям проб пришлась на продукцию из России, Казахстана и Китая. Из всей несоответствующей продукции 8,7% несоответствий - а это 18 проб - приходится на продукцию с истекшим сроком годности, а 61,8% - 128 проб – на нарушения в части маркировки. Частые нарушения – отсутствие даты изготовления и срока годности, информации о продукте, производителе, его составе и свойствах. Если нет информации на маркировке продукции – это не может гарантировать ее безопасности, не исключается вероятность фальсификации. Если нет единого знака обращения продукции (ЕАС) – не факт, что продукция прошла все процедуры оценки соответствия на требования технических регламентов Евразийского экономического союза, которые обязательны для исполнения на территории нашей страны.

«Что касается карагандинского региона, по итогам мониторинга выявили несоответствующую продукцию у 19 производителей. В части маркировки – у 5 производителей, по микробиологическим показателям – у 11 производителей, у 3 производителей – по физико-химическим показателям. По всем фактам проведены внеплановые проверки: установлены причины несоответствия продукции требованиям. В адрес субъектов предпринимательства внесено 122 предписания об устранении нарушений. За выявленные нарушения наложен 21 штраф на сумму 3 890 010 тенге. Изъято из оборота более 200 килограмм пищевой продукции. По фактам выявления продукции производителей, расположенных на неподконтрольной территории, поставщиков, а также организаций, принимающих претензии на территории РК, материалы направлены в соответствующий департамент, а в адрес производителей и поставщиков – уведомления о фактах несоответствия», - добавил руководитель департамента.

При покупке продуктов нужно обращать внимание на несколько деталей. Во-первых, на упаковку: она должна быть чистой, сухой, не поврежденной, без вмятин. На ней должны быть надписи, знаки и символы, обозначающие, что упаковка предназначена для хранения пищевых продуктов, материал, из которого она изготовлена, возможность ее утилизации. Маркировка продукта должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей, сохраняться в течение всего срока годности. Вся информация о пищевом продукте должна быть на государственном и русском языках.

Наконец, важна и декларация продукта о соответствии, свидетельство о государственной регистрации, ветсправка или ветеринарный сертификат. Покупатель имеет полное право потребовать у продавца эти документы.



