На 3,8 млн тенге обманул лжемебельщик жителей Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Фальшивый мебельщик обманул жителей Мангистауской области почти на 4 млн тенге. Полицейскими задержан подозреваемый, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Мошенник обманул горожан, предложив им фиктивные услуги по изготовлению мебели для квартир. Девять потерпевших обратились в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составляет 3,8 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержан 26-летний местный житель. Факт зарегистрирован по статье 190 УК РК «Мошенничество». Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.



Фото: berlaere.nl