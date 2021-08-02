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    На 3,5 года за интернет-мошенничество осуждена жительница Жамбылской области

    2 Августа 2021, 13:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жительница Жамбылской области осуждена на 3,5 года лишения свободы за интернет-мошенничество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил на брифинге начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, жительница Жамбылской области 1995 года рождения принимала заказы на женскую одежду через свой Instagram- аккаунт и в виде предоплаты получила более 2 миллионов тенге от более чем 40 человек.

    «Не имея в наличии товара, она принимала заказы со 100-процентной предоплатой, обещая осуществить доставку товара посредством курьерской службы. Учитывая, что курьерской службой товары доставляются в среднем в течение недели, это обстоятельство позволило ей продолжить преступные действия и обманывать других лиц таким способом», – сказал С. Адилов.

    Начальник Департамента рассказал об аналогичном преступлении, раскрытом в Карагандинской области, где группа молодых людей в возрасте 20-25 лет разместила на торговых площадках в интернете объявление по продаже автозапчастей. От этой группы пострадали 23 гражданина, общая сумма материального ущерба составила более 4 миллионов тенге.

    По данному делу суд вынес приговор, назначив участникам группы наказание в виде лишения свободы сроком от 2,5 до 3,5 года.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Жамбылская область Судебный процесс Криминал
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