Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    На 3,2 млн тенге оштрафовали Атырауский филиал АО «КазТрансГаз Аймак»

    24 Апреля 2023, 17:34

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» за отказ подключить потребителей к сети оштрафован на 3 млн 267 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Атырауской области, от потребителей поступила жалоба в отношении Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак». Заявители указали, что филиал отказал в выдаче технических условий на подключение к сетям газоснабжения.
    Была назначена внеплановая проверка в отношении Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак».

    «По результатам проверки возбуждено административное дело. Выдано предписание об устранении нарушений законодательства о естественных монополиях путем выдачи технических условий на подключение к сетям газоснабжения. Однако Атырауским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» предписание не исполнено в установленные законодательством сроки. Департамент обратился в специализированный межрайонный административный суд по Атырауской области. Постановлением суда Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» оштрафован на 3 млн 267 тысяч 40 тенге. Штраф оплачен полностью. Потребители подключены к газовой сети»,- сообщили в департаменте.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Суды Газификация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности
    В Уральске вынесен приговор экс-полицейским, покровительствовавшим «королю трамадола»
    Трое казахстанцев осуждены за пропаганду терроризма в Атырау и Шымкенте
    Дело о побеге из страны Серика Кудебаева направлено в суд
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая