На 3,2 млн тенге обманул мошенник жительницу Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На 3,2 млн тенге обманул мошенник жительницу Усть-Каменогорска, обещая помощь в оформлении ипотеки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратилась 32-летняя жительница Усть-Каменогорска и сообщила, что малознакомый мужчина обещал помощь в оформлении ипотечного кредита для приобретения квартиры. За свои услуги он взял у женщины 3,2 млн тенге, которые она передала ему лично в одном из гостиничных комплексов. Не дождавшись обещанной ипотеки и возврата денег, потерпевшая обратилась к стражам порядка. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. По факту начато досудебное расследование по ст.190 ч. 3 УК РК «Мошенничество».