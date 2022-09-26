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    На 3,2 млн тенге обманул мошенник жительницу Усть-Каменогорска

    26 Сентября 2022, 15:53

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На 3,2 млн тенге обманул мошенник жительницу Усть-Каменогорска, обещая помощь в оформлении ипотеки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С заявлением в полицию обратилась 32-летняя жительница Усть-Каменогорска и сообщила, что малознакомый мужчина обещал помощь в оформлении ипотечного кредита для приобретения квартиры. За свои услуги он взял у женщины 3,2 млн тенге, которые она передала ему лично в одном из гостиничных комплексов. Не дождавшись обещанной ипотеки и возврата денег, потерпевшая обратилась к стражам порядка. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. По факту начато досудебное расследование по ст.190 ч. 3 УК РК «Мошенничество».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
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