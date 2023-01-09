На 26% подорожали продукты питания за год в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В декабре уровень инфляции в Актюбинской области в годовом исчислении составил 19,8%, за месяц – 1,2% , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Бюро нацстатистики.

Мониторинг цен проводится регулярно по выборочной сети предприятий сферы торговли и услуг в городе Актобе и райцентрах. Учитываются цены продовольствия, бытовых и хозяйственных товаров, взрослой и детской одежды, услуг здравоохранения, транспорта по 508 позициям.

«За год больше всего подорожали продовольственные товары, рост цен на которые составил 26%. Цены на непродовольственные товары выросли на 18,9%, платные услуги – на 11,7%.

Так, за год рис подорожал на 67,7 процента, сахар- на 48,2%, макароны - на 45,8%, мучные изделия - на 41,9 %, мука на 28,1%, яйца- на 33,5%, крупы подорожали на 33,7%. Сыр и творог выросли на 27,4%, конина - на 20,2%, мясо птицы - на 18,9%, колбасы - на 20,2%, алкогольные напитки - на 19,6 %», - сообщили в департаменте.

По сравнению с декабрем 2021 года снижение же цен наблюдалось на капусту – на 38,3%, помидоры – на 7,7%.

Прирост цен на непродовольственные товары в декабре 2022 года к декабрю 2021 года составил 18,9%. Уровень цен на канцелярские товары выросли на 81,3%, моющие и чистящие средства – на 44,3%, корм для домашних животных – на 38,5%, стеклянные изделия, столовые приборы и домашняя утварь – на 37,5%, приборы и товары личного пользования – на 36,6%, дизельное топливо – на 33,3%, велосипеды – на 33,2%, мебель и предметы домашнего обихода – на 26,9%, ювелирные изделия и часы – на 24,8%, бытовые товары – на 23,4%, растения и цветы – на 21,9%, мотоциклы – на 20%, фармацевтическую продукцию – на 14%, материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений – на 18,1%, одежда и обувь - на 13,7%, автомобили – на 8,6%.

Цены на платные услуги за год подорожали на 11,7%. Уровень цен на перевозка грузов – на 50,7%, ритуальные услуги – на 41,7%, арендную плату за благоустроенное жилье – на 41,6%, воздушный пассажирский транспорт вырос на 33,7%, почтовые услуги – на 31,1%, услуги общественного питания – на 28,1%, услуги больниц и образование, неподразделенное по ступеням – на 23,8%, услуги в области культурных мероприятий – на 18,7%, организация комплексного отдыха - на 18,6%, высшее образование – на 18,4%, чистка и ремонт одежды – на 16,3%, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 10,2%, железнодорожный пассажирский транспорт – на 6,1%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг также наблюдается повышение тарифов, за год оплата за содержание жилья подорожала на 26,2%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 7%. Снижение тарифов наблюдалось по центральному отоплению и горячей воде – на 9,6%, водоотведение – на 9,2%.

«Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. С начала 2023 года в структуре индекса продовольственные товары составляют 40,7%, непродовольственные – 30,2%, платные услуги – 29,1%», - добавили в департаменте.



