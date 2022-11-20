На 25% снизилось потребление угля в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане за счет газификации уже на 25% снизилось потребление угля. Это значит, что в отопительный сезон будет сжигаться на 113 тыс. тонн угля меньше. И данная цифра за счет подключения новых домов к газу будет ежемесячно расти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Районы Сарыарка и Алматы полностью обеспечены возможностью подключить дома к газу. Для этого в городе построено свыше 680 км газораспределительных сетей, подведены внутриквартальные сети. В данных двух районах с угля на газ в общей сложности перешли 65% домов (как в районе Сарыарка, так и в районе Алматы). К газу подключено уже более 7,5 тыс. домов.

В районах Байконыр и Есиль также ведутся работы по строительству подводящего газопровода (внутриквартальные сети в 2023г). В текущем году начато строительство подводящих сетей газа к районным котельным «Туран», «Тельмана» и к жилым массивам «Ильинка» (Уркер), «Ондирис», «Тельман», «Пригородный», мкрн «Family Village» и «Garden Village».

Ведется проектирование в микрорайоне Чубары, строительство внутриквартальных сетей начнется в 2023 году.

Также к газу подключают социальные объекты. В ЖМ есть соцобъекты, которые не подключены к центральной системе отопления. Отапливались они через автономные источники тепла: через уголь либо как большинство через дизельное топливо, что в разы затратнее. Из 20 соцобъектов (район Алматы и Сарыарка) на газ переведено уже 13 объектов. Общая экономия за счет перевода данных объектов на газ составит более 1 млрд тенге в год.

Для стимулирования и оказания помощи ранее акиматом Астаны принят ряд социальных мер: вдвое сокращен список документов для подключения домов к газу; более чем в 2 раза увеличена сумма, которую выделяют нуждающимся категориям населения (до 430 тыс); на бесплатной основе выдаются приборы учета газа (счетчики); имеется рассрочка и беспроцентное кредитование через банки на газификацию дома.

Газификация позволит не только значительно улучшить экологию города, но и создать более комфортные условия для жителей частного сектора.



