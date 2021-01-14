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    На 25% планируют увеличить количество туристов в Алматы в 2021 году

    14 Января 2021, 10:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении туризма города Алматы рассказали о текущей ситуации развития туризма в городе. По улучшению эпидемиологической ситуации в 2021 году планируется увеличение числа туристов до 1 миллиона в год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Стратегические приоритеты развития туризма в стране были обозначены в Государственной программе развития туристской отрасли РК на 2019-2025 годы, в рамках которой в ТОП-10 направлений страны был включен горный кластер Алматинского региона. Это подчеркивает значимость и приоритет развития экологического и горного туризма в регионе.

    Как отметили в управлении туризма города, до эпидемиологической ситуации в городе ежегодно наблюдалась позитивная динамика роста туристов.

    «Каждый второй иностранный турист Казахстана приходится на Алматы. За последние 5 лет в городе увеличилось количество иностранных туристов в 1,4 раза с 301 тыс. до 435,6 тыс. человек. Количество внутренних туристов возросло в 2,1 раз с 420 тысяч до 898 тысяч. При этом, общее количество туристов увеличилось на 85%. Средний ежегодный темп роста составил 10-12%», - рассказали в управлении.

    Наибольший поток иностранных туристов наблюдается из России (26,3%), КНР (8%), Узбекистана (6%), Кыргызстана (5%), Индии (5%). Также есть поток из Турции, Южной Кореи, Германии, США, Франции, Италии, Гонконга и Японии.

    Тем не менее, в 2020 году отрасль туризма оказалась одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса.

    Согласно расчетам Международной туристской организации (UNWTO) из-за пандемии международные туристические потоки во всем мире по итогам 10 месяцев 2020 года упали на 72%. Аналогичная ситуация наблюдается и по городу Алматы.

    «В Алматы за 11 месяцев 2020 года прибыло 152,7 тыс. иностранных туристов. Это меньше, чем в прошлом году на 72,5%. Количество внутренних туристов составило 422 тыс. человек», - отметили в акимате.

    Расширенные сценарии ЮНВТО на 2021-2024 годы указывают на оживление международного туризма ко второй половине 2021 года. Однако, возвращение к уровню 2019 года может занять от 2 до 4 лет.

    «Учитывая международные тренды и мнение экспертов, нами планируется увеличение количества внешних и внутренних туристов в город Алматы на 25% в 2021 году, это 1 млн. человек. Перед управлением туризма города Алматы поставлена цель по достижению уровня 2019 года по количеству туристов к 2024 году (1,3 млн. чел.), в случае улучшения эпидемиологической ситуации», - добавили в управлении.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Туризм
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