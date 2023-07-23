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    На 25 лет осудили жителя Семея за насилие над ребенком

    23 Июля 2023, 17:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее вынесли приговор педофилу, изнасиловавшему 9-летнюю девочку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал abainewskz.

    Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай вынес приговор 48-летнему мужчине, совершившему насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки.

    Несмотря на отрицание, его вина была полностью доказана результатами экспертиз и другими собранными по делу доказательствами. Он был приговорён к 25 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Суды МВД РК Абайская область Дети полиция
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