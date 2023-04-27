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    На 24,6 млн тенге оштрафовали АО «Казахстанская аграрная экспертиза» за картельный сговор

    27 Апреля 2023, 12:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департаменты Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Астане совместно с департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Жамбылской области установили факт нарушения законодательства в области защиты конкуренции в действиях АО «Казахстанская аграрная экспертиза» и ТОО «AgroЭксперт-АS», в части заключения горизонтального антиконкурентного соглашения (картельный сговор) на рынке услуг по определению сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

    По результатам проведенного расследования были возбуждены дела об административном правонарушении в отношении АО «Казахстанская аграрная экспертиза» и ТОО «AgroЭксперт-АS».

    По итогам рассмотрения дел постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны от 20 марта 2023 года АО «Казахстанская аграрная экспертиза» привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания на общую сумму порядка 24,6 млн тенге.

    Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Тараза Жамбылской области от 25 марта ТОО «AgroЭксперт-АS» привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания на общую сумму 9,2 млн тенге.

    Судебной коллегией по административным делам города Астаны постановление суда первой инстанции оставлено без изменений, апелляционная жалоба без удовлетворения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Суды Сельское хозяйство
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